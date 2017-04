Podkomisja smoleńska wciąż ignoruje pytania o wydatki. WP money kieruje sprawę do sądu administracyjnego

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Wacław Berczyński, przewodniczący Podkomisji Smoleńskiej i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz

Ile kosztowało wysadzenie modelu Tupolewa przez podkomisję smoleńską? Kto wyprodukował film z okazji rocznicy katastrofy? Ile pieniędzy kosztują ekspertyzy? Kto je przygotowuje? Od dwóch miesięcy zespół Antoniego Macierewicza konsekwentnie ignoruje wniosek WP money o udostępnienie informacji publicznej. Chcemy wiedzieć, komu i za co zapłaciła komisja od chwili powstania. Doszliśmy do ściany, dlatego kierujemy skargę na bezczynność podkomisji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Podkomisja smoleńska, czyli zespół ekspertów Antoniego Macierewicza, wydała w pierwszym roku działalności 1,4 mln zł. "W tej kwocie są wynagrodzenia członków podkomisji i współpracujących z nią ekspertów, niezbędne ekspertyzy oraz koszty związane z funkcjonowaniem podkomisji" - przyznawało otwarcie Ministerstwo Obrony Narodowej. To była pierwsza i ostatnia tak konkretna informacja na temat finansowania ekspertów Macierewicza.

Postanowiliśmy powiedzieć "sprawdzam", gdy tylko na wierzch wypłynął budżet. Chcieliśmy się dowiedzieć dokładnie, jakie ekspertyzy zamawiała i z kim podpisywała umowy (lub MON w imieniu komisji, gdyż to resort zapewnia obsługę administracyjną). To według WP money ważne pytania. W 2017 r. członkowie zespołu wydadzą 2 mln zł z naszych podatków.

Oto film prezentujący dotychczasowe badania podkomisji:

17 lutego wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Chcieliśmy skanów umów cywilnoprawnych lub samego rejestru podpisanych umów od dnia powołania podkomisji do dnia rozpatrzenia wniosku. Przez długi czas nie mogliśmy się doczekać żadnej reakcji ani sekretariatu podkomisji, ani Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przez ponad miesiąc nasz wniosek i kolejne upomnienia były ignorowane. Co istotne - nie tylko pytania WP money pozostają bez odpowiedzi. Podobne problemy mają dziennikarze innych redakcji, w tym m.in. "Do Rzeczy" i "Faktu". Pomógł dopiero materiał o bezczynności MON. Zareagowało biuro prasowe MON i zrzuciło sprawę na Podkomisję.

W piątek 17 marca odezwał się do nas sekretariat podkomisji. Nie wiemy, kto dokładnie odpowiadał na nasz wniosek. Nikt nie podpisał się w wiadomości mailowej. To, co dostaliśmy, można określić tylko jednym słowem: kuriozum. Wniosek o udostępnienie informacji publicznych został przez podkomisję określony jako "pytania". Dwa tygodnie temu przestawiliśmy czytelnikom odpowiedz i punktowaliśmy błędy.

Przypominamy mały fragment. "Podkomisja do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku pracuje w trybie niejawnym. Udzielenie informacji na temat działania Podkomisji w trakcie prowadzenia przez nią dochodzenia może w sposób istotny wpłynąć na swobodę w prowadzeniu badań przez członków Podkomisji, ekspertów czy też innych uczestników postępowania, co niewątpliwie może mieć wpływ na efekt raportu Podkomisji" - odpisał nam sekretariat Podkomisji (pisownia org.). "Wszelkie przekazane informacje w szczególności dane ekspertów, czy też rodzaje ekspertyz mogą wskazywać na kierunek prowadzonych badań" - czytamy.

W dalszej części wiadomości sekretariat skarży się na dotychczasową współpracę z mediami. "Niestety Podkomisja doświadczyła już negatywnego wpływu na prace Podkomisji w związku z przekazanymi wcześniej informacjami. O prowadzonych przez Podkomisję eksperymentach oraz płynących z nich wnioskach opinia publiczna zostanie powiadomiona w raporcie końcowym". Warto dodać, że nie ma tutaj ani słowa o podsumowaniu wydatków podkomisji.

W odpowiedzi więc nie sposób doszukać się stwierdzeń, że nasz wniosek został rozpatrzony bądź odrzucony. Treść wiadomości wskazuje na odmowę, ale nie ma z nią zbyt wiele wspólnego.

Pod koniec marca znów napisaliśmy do podkomisji z prośbą, by traktować wniosek poważnie. I zaznaczaliśmy, że podpisany z imienia i nazwiska dokument nie jest tylko pytaniem od dziennikarza. Jeżeli zespół Macierewicza odmawia udzielenia informacji o wydatkach, to chcemy mieć to na piśmie. I zgodnie z literą prawa. Anonimowa wiadomość mailowa i brak uzasadnienia w oparciu o przepisy nie spełnia wymagań ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wiadomość z upomnieniem nie pomogła. Dlatego w czwartek wysłaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dokumenty - zgodnie z przepisami - najpierw trafiają do skarżonego organu. Powinien on się do nich odnieść i przekazać swoje stanowisko do sądu. To zawsze okazja do zmiany postępowania.