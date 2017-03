Rzemieślnicy czują się dyskryminowani. Chcą takiego traktowania przez państwo, na jakie mogą liczyć rolnicy

- Bez wsparcia państwa rzemiosło będzie systematycznie wypierane z życia gospodarczego - ostrzega Związek Rzemiosła Polskiego. Rzemieślnikom nie podoba się, że rząd chce dodatkowo ułatwić działalność biznesową rolnikom, którzy - jak przekonują - już teraz mają nad nimi przewagę. Przyjęty przez rząd projekt ustawy o spółdzielniach rolników wprowadza ulgi podatkowe i inne preferencje dla tego typu działalności. Na taką pomoc publiczną będzie zresztą musiała zgodzić się Bruksela.



- Uważamy, że na podobną formę pomocy, jaką przyznano rolnikom, rząd powinien się zdecydować także wobec firm rzemieślniczych, a przynajmniej dla tych grup, które są najważniejsze z punktu widzenia społecznego - przekonuje w komentarzu dla WP money Elżbieta Lutow, ekspert podatkowy i ds. rozwoju przedsiębiorczości Związku Rzemiosła Polskiego.

Przyjęty przez rząd we wtorek 28 lutego projekt zakłada, że spółdzielnię rolników będzie mogło założyć już 10 rolników, a członkiem takiej spółdzielni będzie mogła być także osoba niebędąca rolnikiem, zajmująca się przechowywaniem, pakowaniem czy przetwarzaniem produktów rolnych. Autorzy tych przepisów przewidzieli szereg zachęt do zakładania spółdzielni, głównie w postaci zwolnień podatkowych.

W ocenie rządu, dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów. Rząd podkreśla też, że dzięki takiej formie działalności rolnicy będą mogli łatwiej zdobywać nowe rynki zbytu i obniżać koszty produkcji, a w efekcie osiągać "lepsze efekty ekonomiczne w rolnictwie".

Już teraz rzemieślnicy nierówno konkurują z rolnikami

Rzemieślnikom nie podoba się to, że na takie preferencyjne traktowanie mogą liczyć praktycznie tylko rolnicy. Elżbieta Lutow zwraca uwagę, że zwolnienia z określonych obowiązków fiskalnych, ulgi podatkowe i możliwość uzyskania dotacji to "bardzo atrakcyjne rozwiązania organizacyjno-fiskalne ułatwiające działalność gospodarczą, szczególnie potrzebne mikroprzedsiębiorcom, do których należą niemal wszystkie firmy rzemieślnicze".

- Szkoda, że nie będą one także wprost adresowane do niektórych grup firm rzemieślniczych, choćby zakładów usługowych w zawodach zanikających ale poszukiwanych na rynku, jak rzemiosła artystyczne, czy zakładów przetwórstwa spożywczego - mówi ekspertka Związku Rzemiosła Polskiego. Lutow przyznaje, że członkami spółdzielni rolników będą mogli być przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem produktów rolnych, ale "to nie całe rzemiosło potrzebujące wsparcia państwa".

- Uważamy, że bez odpowiedniego wsparcia państwa, rzemiosło, które tradycyjnie pracuje w branży usług konsumenckich, będzie systematycznie wypierane z życia gospodarczego - ostrzega ekspertka ZRP.

Elżbieta Lutow podkreśla, że firmy rzemieślnicze borykają się z wysokimi kosztami działalności, których przyczyna leży właśnie po stronie państwa. Wyjaśnia, że chodzi głównie o wysokie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatki od nieruchomości oraz czynsze za lokale użytkowe będące we władaniu samorządów.

- Już teraz sprzedaż przez rolników produktów roślinnych i zwierzęcych, wytwarzanych w sposób nieprzemysłowy, nie jest uznawana za działalność gospodarczą - mówi Lutow. - Skutkuje to wieloma preferencjami w porównaniu do firm pracujących w tych samych branżach i o podobnej skali, ale na statusie przedsiębiorcy - stwierdza.

Dlaczego państwo ma w szczególny sposób wspierać wybraną grupę?

Preferencyjne traktowanie rolników wobec przedstawicieli innych grup zawodowych nie podoba się także Łukaszowi Kozłowskiemu, ekspertowi ds. gospodarczych Pracodawców RP. - Zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego państwo ma w szczególny sposób wspierać wybraną grupę przedsiębiorców, tworząc im lepsze warunki do rozwoju i konkurowania na rynku w stosunku do całej reszty - mówi ekspert.

Jak przekonuje Kozłowski, wprawdzie ulgi podatkowe pomagają w prowadzeniu biznesu tym, którzy je otrzymują, ale ich wypłata musi zostać sfinansowana wpływami z podatków płaconych przez przedsiębiorców i pozostałych podatników. - Instrumenty te należy stosować z rozwagą - podkreśla.

Przeciwnego zdania jest jednak Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club ds. ubezpieczeń społecznych. - Nie można postawić tezy, że możliwość tworzenia spółdzielni przez rolników jest dyskryminowaniem przedsiębiorców - twierdzi. - Spółdzielnie rolnicze po prostu będą funkcjonować na innych zasadach: w oparciu o rozwiązania z zakresu polityki socjalnej, a nie ubezpieczeniowej, jak w przypadku przedsiębiorców - wyjaśnia.