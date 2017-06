Stopy procentowe w Polsce. RPP ogłosiła decyzję

Fot. Witold Rozbicki/REPORTER

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, które pozostają na rekordowo niskim poziomie. Oznacza to, że kredyty pozostaną stosunkowo tanie. Jednocześnie posiadacze lokat w bankach nie mają co liczyć na wyższe zyski.

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów główna stawka oprocentowania w Narodowym Banku Polskim pozostała na najniższym poziomie w historii. Od marca 2015 roku wynosi 1,5 proc. Stopa depozytów to zaledwie 0,5 proc., a stopa lombardowa (kredytowa) 2,5 proc.

Wspomniana ostatnia zmiana tych paramterów miała miejsce ponad dwa lata temu. Wtedy główna stopa referencyjna została obcięta z 2 do 1,5 proc. Została wówczas zakończona cała seria cięć oprocentowania, trwająca od 2012 roku. W ten sposób główna stopa procentowa spadła z poziomu aż 4,75 proc.

źródło: NBP

Znamy już decyzję RPP, ale jej uzasadnienie ogłosi przewodniczący RPP na konferencji prasowej zaplanowanej na godzinę 16:00. Czego można się spodziewać?

- Wyhamowanie trendu wzrostowego inflacji, brak przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń oraz umocnienie złotego wspierać będą gołębią retorykę wskazującą, że perspektywa podwyżek stóp procentowych pozostaje odległa, pomimo ożywienia wzrostu gospodarczego - uważają ekonomiści PKO BP.

- Niemniej nie można wykluczyć, że pod wpływem ostatnich danych makroekonomicznych RPP zacznie modyfikować swoje stanowisko, sygnalizując rosnące prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku - ocenia Mirosław Budzicki, ekspert PKO BP.

Bartosz Sawicki z TMS Brokers zwraca uwagę na to, że ważniejsze będzie lipcowe posiedzenie rady. Wtedy bankierzy będą mieć dostęp do najnowszych prognoz przygotowanych przez specjalistów NBP. Na podstawie przede wszystkim ocen dotyczących spodziewanych zmian cen, będzie można bardziej konkretnie planować przyszłe działania RPP.

- Dopóki kolejne projekcje nie wskażą na wybicie inflacji powyżej celu NBP na poziomie 2,5 proc. lub w radzie nie zawiąże się silna frakcja na rzecz podwyżek stóp, rynek nie uwierzy w zwrot polityki pieniężnej RPP - uważa Sawicki.

Przypomnijmy, że po silnym i nagłym wzroście cen na przełomie roku obserwujemy obecnie stabilizację inflacji w okolicach 2 proc. Niemal dokładnie na tym poziomie wskaźnik jest od trzech miesięcy. Tymczasowo więc nie widać zagrożenia dla przekroczenia celu NBP.

Inflacja w Polsce na przestrzeni ostatnich pięciu lat





Wszystko wskazuje na to, że co najmniej do końca roku stopy procentowe ustalane przez RPP nie wzrosną. Utrzymanie dotychczasowych poziomów oznacza, że raty kredytów nie powinny wzrosnąć, co cieszy wszystkich zadłużonych.

Przy marży banku na poziomie 2,5 proc. odsetki w czerwcu będą w wysokości 4,23-4,31 proc. W zależności od stawki WIBOR (3-miesięczny lub 6-miesięczny). Podwyżka stóp przez RPP o przykładowo 0,25 pkt proc. sprawiłaby, że płacilibyśmy mniej więcej 4,48-4,56 proc. Przy kwotach zadłużenia rzędu 200 czy 300 tys. zł w kredycie mieszkaniowym, różnica byłaby widoczna.

Za wyższym oprocentowaniem w bankach tęsknią za to oszczędzający. Pod koniec 2012 roku przeciętne oprocentowanie lokat bankowych sięgało 5 proc., zaś odsetki od środków przechowywanych na zwykłych rachunkach bieżących przekraczały 2 proc. Teraz zamrażając pieniądze nawet na rok możemy liczyć średnio na zaledwie 1,5 proc. Nie wspominając o ROR-ach, które są oprocentowane na około 0,5 proc.