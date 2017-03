Wynagrodzenia mocno w górę. Kolejny dobry miesiąc dla pracownika

Fot. Tauron PE

W firmach zatrudniających co najmniej 10 osób średnia pensja w styczniu wyniosła 4304,95 zł brutto - podał właśnie Główny Urząd Statystyczny. To o 167 zł więcej niż rok temu, ale zdecydowanie mniej niż w rekordowym grudniu ubiegłego roku.

Najnowszy raport GUS wskazuje na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ciągu roku o 4,0 proc. To oznacza utrzymanie wysokiego tempa wzrostu w tym roku. W styczniu pensje rosły w tempie 4,3 proc.

To też wynik zgodny z prognozami analityków, którzy zakładali średnio właśnie 4 proc. wzrostu. Typy czternastu ekspertów ankietowanych przez agencję ISBnews mieściły się w przedziale od 3,2 do 4,5 proc.

W lutym średnia pensja wynosiła 4304,95 zł brutto i była wyższa niż rok wcześniej o 167,4 zł. Nadal jest jednak dużo niższa niż dotychczas rekordowe wskazanie z grudnia ub.r., czyli 4635,77 zł. Grudzień jest jednak miesiącem dość specyficznym i wypłacane wtedy dodatki do pensji podwyższają wynik.

Po potrąceniu składek na ZUS, NFZ i uwzględnieniu zaliczki na podatek dochodowy, "na rękę" zostawało pracownikowi przedsiębiorstw 3066,42 zł.

Jednocześnie warto zauważyć, że pracodawca płaci tak naprawdę łącznie 5192,19 zł - patrz kalkulator płac WP money, co można powiedzieć jest prawdziwą obecnie pensją brutto.

Nawet kwota średniej płacy na rękę ponad 3 tys. zł nie oddaje rzeczywistego średniego poziomu płac. Dane GUS uwzględniają jedynie duże i średnie firmy, do tego uśredniane są wynagrodzenia kierowników i dyrektorów.

Wzrost średniej płacy w przedsiębiorstwach





W górę nie tylko płace, ale i zatrudnienie

Wzrost płac to prosta pochodna popytu na pracę. Im więcej firmy chcą zatrudnić ludzi, tym większa jest presja na to, by oferować wyższe płace.

Pisaliśmy niedawno, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku byliśmy jednym z najgorszych krajów pod względem przyrostu liczby zatrudnionych. Właściwie nawet nie można było mówić w przypadku Polski o przyroście, bo pracowało prawie tyle samo osób co rok wcześniej.

Dane, które GUS podaje jednocześnie z informacją o wynagrodzeniach, wskazują na to, że nie są za to odpowiedzialne duże i średnie przedsiębiorstwa, tj. te zatrudniające powyżej 10 osób. Pracowało w nich w lutym 5 mln 976 tys. osób, czyli aż 265 tys. więcej niż rok temu (+4,6 proc.).

Wynik GUS odnośnie wzrostu zatrudnienia jest zaskakująco dobry. Tylko najbardziej optymistyczni analitycy prognozowali taką dynamikę, a średnio oczekiwano przyrostu na poziomie 4,5 proc.

Wzrost zatrudnienia związany jest jednak częściowo z przechodzeniem pracowników z umów cywilno-prawnych na umowy o pracę. Różnicę można też tłumaczyć coroczną zmianą jaką GUS przeprowadza na początku roku w grupie badanych firm. Inny dobór podmiotów zaburza porównywalność wyników.

Najnowsze dane GUS tak czy inaczej potwierdzają dobrą sytuację panującą na rynku pracy, gdzie bezrobocie znalazło się ostatnio na najniższym poziomie od 25 lat. W lutym bez pracy było 8,5 proc. Polaków, co jest najlepszym wynikiem w najnowszej historii w tym miesiącu.

Bezrobocie na przestrzeni ostatnich 25 lat





Pomimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i rosnących niedoborów kadrowych, nadal niemal 5,5 mln Polaków w wieku produkcyjnym na koniec roku 2016 było biernych zawodowo. Pocieszeniem jest, że ci, którym przypisywało się bierność, ubyło w ciągu roku aż 236 tysięcy.