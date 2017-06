Straty branży odzieżowej sięgają 200 mln zł. LPP i CCC z najgorszymi wynikami w historii

Fot. (pixabay.com/CC)

Początek roku to tradycyjnie słaby okres dla branży handlowej, ale tym razem wyniki finansowe największych polskich sieci odzieżowych i obuwniczych były wyjątkowo złe. Straty piętnastu firm notowanych na giełdzie wzrosły dwukrotnie względem ubiegłego roku do prawie 200 mln zł. Tak słabego kwartału jak teraz nie miały nigdy ani CCC, ani LPP. Na plusie są tylko Intersport i Coccodrillo.

Ostatnio pisaliśmy o wynikach finansowych największych spółek z warszawskiej giełdy. Okazało się, że państwowe podwoiły zyski w ciągu ostatniego roku. Zdecydowanie gorzej wypadły prywatne firmy, a szczególnie reprezentanci branży handlowej. Zarówno CCC jak i LPP (właściciel marek Reserved, Cropp czy House) pierwszy kwartał tego roku zakończyły stratą łącznie na ponad 100 mln zł.

Wzięliśmy więc pod lupę także pozostałych kilkanaście znanych sieci odzieżowych z Polski, by sprawdzić czy i one mają problemy. Okazuje się, że z przeanalizowanej piętnastki jedynie dwie firmy wypracowały zyski. Łączne straty pozostałych sięgają 200 mln zł.

Opisując wyniki branży odzieżowej w pierwszych miesiącach roku trzeba oczywiście podkreślić fakt, że jest to zawsze statystycznie najgorszy okres dla takich firm w całym roku. Ma to związek z sezonowością. Szczyt popytu na buty i ubrania wypada na wiosnę i jesień. Z kolei styczeń i luty to najgorsze miesiące pod względem przychodów. Wtedy sklepy przeprowadzają tradycyjnie wyprzedaże kolekcji jesienno-zimowej, co też obniża marże na sprzedaży. Dobrze obrazuje to wykres przychodów osiąganych przez CCC w ostatnich trzech latach w podziale na miesiące.

źródło: Roczne sprawozdanie z działalności GK CCC 2016.

Mimo sezonowości w przeszłości początek roku nie zawsze kończył się stratami. Obecne wyniki wyglądają szczególnie słabo biorąc pod uwagę, że przecież od kwietnia ubiegłego roku obowiązuje program Rodzina 500+, z którego pieniądze szerokim strumieniem wydawane są w sklepach, co obrazują świetne wyniki sprzedaży detalicznej publikowane przez GUS. Ewidentnie firmy nie wykorzystały tej okazji.

Do końca marca, czyli przez rok funkcjonowania rządowego wsparcia, rodziny otrzymały łącznie ponad 23 mld zł. Biorąc pod uwagę, że w większych niż rok temu budżetach gospodarstw domowych około 7,2 proc. stanowią wydatki na odzież i obuwie, wyniki sieci handlowych powinny być przynajmniej lepsze niż w pierwszym kwartale 2016 r., gdy sztandarowy program PiS-u jeszcze nie działał. Tymczasem jest gorzej i to znacznie. Rok temu niemal połowa sieci była na plusie. Teraz tylko 2 na 15. Do tego łączna strata wzrosła ponad dwukrotnie z 91 do 197 mln zł.

Zyski / straty netto polskich spółek zarządzających popularnymi sieciami odzieżowymi (dane w tysiącach złotych)

spółka wynik w I kw. 2017 wynik w I kw. 2016 spółka wynik w I kw. 2017 wynik w I kw. 2016 LPP -117 028 -65 580 Wittchen -1 461 +1 854 CCC -47 385 -17 836 Bytom -1 351 +497 TXM -10 424 -1 680 Esotiq & Henderson -1 311 -2 910 Redan -9 890 -6 660 Vistula -777 -129 Próchnik -2 299 +774 Monnari -637 +3 350 Solar -2 272 -2 288 Intersport Polska +531 +850 Gino Rossi -2 138 -540 CDRL (Coccodrillo) +1 184 +872 Wojas -1 643 -1 766 SUMA: -196 901

-91 192

źródło: skonsolidowane raporty kwartalne spółek

Zyski właściciela Reserved i Cropp zżerają koszty

Zdecydowanie najgorzej w pierwszym kwartale poradziła sobie grupa LPP. Mimo wzrostu przychodów z 1,17 do 1,36 mld zł koszty działalności okazały się na tyle wysokie, że netto strata niemal podwoiła się względem początku 2016 roku. Ujemny wynik na poziomie 117 mln zł jest najgorszy w całej 21-letniej historii odzieżowej firmy.

Czym zarząd tłumaczy tak fatalne statystyki? Skokowym wzrostem kosztów funkcjonowania sklepów i centrali, jak również efektem niskiej bazy. Przed rokiem koszty były na wyjątkowo niskim poziomie.

- W styczniu i lutym były duże wyprzedaże zgodnie z nową polityką zrządzania towarem, ale już od marca, gdy wprowadziliśmy nowe kolekcje, widać, że marża znacząco się poprawiła - komentował wyniki tuż po ich prezentacji wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

W odniesieniu do kosztów Lutkiewicz wskazał, że w pierwszym kwartale najbardziej, o ponad 20 proc., wzrosły koszty personelu. - Zaczyna się rynek pracownika, nie tylko w Polsce, co się objawia we wzroście wynagrodzeń. Presja na wynagrodzenia pewnie będzie cały czas, na rynku jest po prostu mniej rąk do pracy - podkreślał wiceprezes LPP.

Duża strata CCC jednorazowa. W TXM problemy z dowozem towaru

Od konkurencji zdecydowanie odstaje także CCC. Czołowy producent obuwia w Polsce ma prawie 5-krotnie większą stratę niż kolejny w zestawieniu dyskont odzieżowy TXM textilmarket. Podobnie jak LPP też nigdy wcześniej firma nie miała tak słabego kwartału. Ma to się już jednak nie powtórzyć, a przynajmniej w przypadku normalnej działalności.

W odniesieniu do wyników zarząd CCC uspokaja, że strata netto jest wynikiem zdarzeń, które według niego mają charakter jednorazowy. Wskazują tu m.in. na podatek odroczony dotyczący znaku towarowego i wartości firmy, podatek odroczony dotyczący ulgi inwestycyjnej oraz koszty programu motywacyjnego. Zwraca przy tym uwagę na rosnącą w tempie 34 proc. sprzedaż. Przychody rok temu były na poziomie 534 mln zł. Teraz przekroczyły 720 mln zł.

Za zdecydowanie największymi polskimi sieciami, które choćby ze względu na swój zakres działania mogą mieć duże straty, plasuje się stosunkowo niewielka sieć dyskontów TXM textilmarket. Pod względem kapitalizacji CCC jest większe 200-krotnie. TXM jest na minusie ponad 10 mln zł w dużej mierze przez chaos logistyczny i ogromne problemy z odpowiednim zaopatrywaniem sklepów w towar. Wszystkiemu winien nowy system informatyczny, który został źle zaimplementowany na początku roku, co kosztowało już m.in. stanowisko dotychczasowego prezesa spółki.

Nieprzypadkowo również spółka Redan ma stratę blisko 10 mln zł. Dyskonty TXM to jedna z części jej działalności. W wynikach grupy musi więc uwzględnić ujemny wynik. Statystyki lekko poprawił segment modowy Redanu, reprezentowany przez marki Top Secret, Troll i Drywash.

Tylko dwie spółki z zyskiem, ale inwestorzy są spokojni

Do strat mogli przywyknąć właściciele sieci Solar, która zarówno teraz jak i rok temu miała 2,2 mln zł straty. Nieco mniejszy, ale też powtarzalny wynik zaprezentował Wojas (około 1,7 mln zł straty). Pogłębił straty słupski Gino Rossi z pół do ponad dwóch milionów oraz Vistula ze 129 do 777 tys. zł.

Przed rokiem wyróżniała się na tle konkurencji grupa Monnari Trade. Jej salony funkcjonujące pod nazwą Monnari przyniosły w pierwszym kwartale ubiegłego roku ponad 3 mln zł zysku netto. Teraz są na minusie 637 tys. zł. Podobny scenariusz, w którym zyski firma zamieniła na straty, mamy jeszcze w przypadku Próchnika, Wittchen i Bytomia.

Podobnie jak rok temu, jedynymi rentownymi spółkami odzieżowymi w pierwszym kwartale były Intersport i CDRL (właściciel sieci z ubraniami dla dzieci Coccodrillo). Pierwsza z nich podkreśla m.in. pozytywne efekty ograniczania kosztów działalności. Spadły w rok o prawie 2 proc. W ramach procesu optymalizacji sieci sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach zostały zamknięte dwa sklepy. Z kolei zarząd CDRL chwali się rocznym zwiększeniem liczby sklepów sieci o 10 proc. (czyli 43 salony) oraz rozwojem sprzedaży w internecie, która dała przychody o 43 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Wszystkie analizowane sieci są notowane na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy na ich wyniki kwartalne nie zareagowali przesadnie źle, a przynajmniej nie wskazuje na to grupujący je indeks WIG-Odzież. Przyjmuje zdecydowanie wyższe wartości niż na początku roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że główny wpływ na notowania mają tu LPP i CCC, które biją na głowę inne spółki z branży pod względem kapitalizacji. Ich wartość rynkowa jest liczona w miliardach złotych. Reszta co najwyżej w setkach milionów.

Wartość rynkowa największych spółek odzieżowych z GPW (dane w milionach złotych) spółka wartość rynkowa spółki spółka wartość rynkowa spółki LPP 8 500 Próchnik 30 CCC 5 565 TXM 28 Vistula 430 Redan 23 Monnari 178 Solar 12 Bytom 133 Wojas 10 Wittchen 72 Intersport 10 Gino Rossi 70 Esotiq 9 CDRL 34 SUMA: 15 104 źródło: money.pl