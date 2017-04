Rozliczenie PIT za 2016 rok. Sprawdź, o czym warto pamiętać

Fot. resket, Shutterstock

Początek wiosny to czas wzmożonej wysyłki PIT-ów. W tym roku termin na złożenie popularnych deklaracji mija 2 maja. I choć ogólna procedura jest taka sama jak w latach poprzednich, pojawiło się kilka nowości. Część z nich może znacząco przyspieszyć i ułatwić rozliczenie z fiskusem. Przypominamy, na co warto zwrócić uwagę przy zeznaniach za 2016 rok.

Urząd skarbowy wypełnia PIT za podatnika

Podobnie jak w roku ubiegłym, podatnicy mogą szybciej i sprawniej rozliczyć PIT. Od połowy marca mogą skorzystać z wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, czyli PIT-PFR. Urząd skarbowy sporządzi za nich część deklaracji na podstawie informacji od płatników (np. PIT-11 i PIT-8C). Usługa jest jednak dostępna wyłącznie dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38.

Najpopularniejszą deklarację fiskus może też wypełnić za nas w całości. W 2017 roku Ministerstwo Finansów przygotowało większe ułatwienie. Wystarczy złożyć elektroniczny wniosek PIT-WZ z podstawowymi danymi, a urząd skarbowy w ciągu pięciu dni dokona rocznego rozliczenia na druku PIT-37. Po wszystkim podatnik otrzyma e-mail z linkiem do gotowej deklaracji.

Na formularzu PIT-WZ przekazujemy kilka istotnych informacji. Możemy m.in. zgłosić chęć skorzystania z niektórych ulg i odliczeń (w grę nie wchodzi ulga odsetkowa i ulga na internet), a także zaznaczyć podwyższone koszty uzyskania przychodu. Druk daje też możliwość wskazania celu, na który chcemy przeznaczyć 1 procent podatku.

1 procent podatku od emerytów i rencistów

W poprzednich latach emeryci i renciści rozliczani przez ZUS nie mogli przekazać 1 procenta podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Teraz otrzymali taką możliwość. W tym celu wypełnią specjalnie przygotowany druk. PIT-OP złożą w urzędzie skarbowym do 2 maja 2017 roku. Oświadczenie zaniosą osobiście lub prześlą w formie elektronicznej.

Dokument wypełnią osoby posiadające PIT-40A od organu rentowego (np. ZUS-u). Chodzi o emerytów i rencistów, którzy nie rozliczają się samodzielnie na dodatkowej deklaracji. Fiskus w oparciu o otrzymaną informację przekazuje 1 proc. podatku na konto wskazanej instytucji OPP.

Skąd wybrać cel? Wykaz organizacji można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Lista składa się z podstawowych informacji: nazwy i siedziby OPP oraz numer KRS. O status mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (oprócz partii politycznych i związków zawodowych), a także spółki kapitałowe, prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego przynajmniej przez dwa lata.

Czy 500+ rozlicza się w PIT?

Od kwietnia zeszłego roku część rodziców otrzymuje co miesiąc 500 zł na dziecko w ramach rządowego programu. W związku z tym może pojawić się pytanie, czy świadczenie należy wykazać w deklaracji. Zgodnie z przepisami, pieniądze z "Rodzina 500+" nie wliczają się do dochodu rodziny. Co to oznacza w praktyce? Pozostają zwolnione z opodatkowania, a co za tym idzie - nie trzeba ich uwzględniać w PIT.

Świadczeniobiorcy zadeklarują więc wyłącznie inne przychody, np. z umowy o prace czy z działalności gospodarczej. Ta sama zasada dotyczy pozostałych form wsparcia dla rodziny ze strony państwa. Zwolnienie z podatku obejmuje też m.in. zasiłki porodowe, dodatki pielęgnacyjne czy środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Co ważne, w deklaracjach nie trzeba też ujmować zasiłków macierzyńskich z KRUS oraz wsparcia otrzymanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z pobytem dzieci w żłobkach czy przedszkolach. O PIT-ach mogą też zapomnieć osoby, które uzyskały jednorazowe dodatki do otrzymywanych emerytur czy rent. Takie kwoty nie powinny się znaleźć nawet na informacji od ZUS-u (np. PIT-40A).

PIT-BR i PIT-DS, czyli nowość w formularzach

Zmiany w PIT nie ominęły również przedsiębiorców. W zeznaniu za poprzedni rok po raz pierwszy mogą odpisać koszty kwalifikowane związane z działalnością badawczo-rozwojową. Do właściwej deklaracji dołączą wypełniony druk PIT-BR, na którym odnotują wszystkie wydatki uprawniające do ulgi.

Na razie przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą skorzystać z ulgi w maksymalnej wysokości 30 proc. kosztów z tytułu wynagrodzeń i do 20 proc. wydatków na inne cele. Duże firmy odliczą natomiast do 30 proc. wydatków na płace dla pracowników i 10 proc. pozostałych. Więcej zyskają dopiero po rozliczeniu rocznym za 2017 rok. Dopiero na początku stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które podwyższyły dotychczasowe limity.

Nowy formularz trafi również w ręce podatników uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia PIT-DS dotyczy osób, które ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Druk dołącza się do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Wybór wersji PIT ma znaczenie

Zmiany w przepisach ustawy o PIT zwykle niosą za sobą również aktualizację wykorzystywanych formularzy. Oprócz dodania do puli kilku nowych druków, niektóre podstawowe dokumenty zostały nieco zmodyfikowane. Nawet "kosmetyczna" poprawka sprawia, że potrzebna jest kolejna wersja, np. z dodaną rubryką.

Skąd wiadomo, który formularz jest aktualny? Numer dokumentu widnieje w prawym, dolnym rogu na pierwszej stronie. O wersji świadczy liczba umieszczona w nawiasie, np. PIT-37(23). Zbiór aktualizowanych deklaracji pojawia się co roku w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie określenia wzorów rocznego podatku.

Przed wypełnieniem deklaracji warto przypomnieć sobie o funkcjonujących ulgach i odliczeniach. Istnieje wiele możliwości na zwrot lub zmniejszenie podatku, m.in. ulga na internet, ulga rehabilitacyjna czy odliczenie wpłat do IKZE. W tym roku nadal nie ma problemu z przekazaniem 1 proc. podatku na wybraną organizację OPP.

