Alarm bombowy w Sądzie Najwyższym. Pracownicy ewakuowani

Fred 1 godz. temu

Profeska. Jak dzieciak wyśle drogą elektroniczną wiadomość, że w szkole jest jakiś podejrzany pakunek, i użyje do tego 10-ciu proxy, kupionego telefonu na targu od inżyniera z Indii ze zmienionym imei i MAC address i ten telefon wyśle do kolegi za granicę, który go użyje do tego celu przez HotSpot podczas koncertu na stadionie na 40 tys osób to i tak polska milicja namierzy tego małoletniego sprawcę. Ciekawe jak milicji pójdzie w sprawie grubych rybek