BERLINER 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niemcy - Nie wiem jak w Polsce ale tu - Kiedyś chciałem odzyskać 10 000 Marek - Bez adwokata ani rusz - Na pierwszej sprawie się nie skończyło - Adwokat wygrał - Ale koszty takie były, zabrakło 10 000 - że jeszcze w ratach Adwokatowi spłacałem przez rok - WALKA z Bankami to jak z wiatrakami - To co macie wygrać to adwokaci zjedzą, jeszcze do tego interesu sie dopłaca - Każda sprawa będzie musiała rozpatrywana pojedynczo -