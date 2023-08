Sprzedaż hipotek spada do zera. Alarm w bankach

Small Busines... 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

PIS powinno zlikwidować kredyty. KIedyś można było żyć w rodzinach wielopokoleniowych na jednym lub dwóch pokojach to i teraz się da. Po co napędzać sztucznie ceny mieszkań i materiałów budowalnych kredytami 2% za które zapłaci społęczeństwo - pieniądze nie spadają z nieba. Rozwiąrze to automatycznie poblem korków w większych miastach. Jak Ciebie nie stać to siedź na swojej wsi.