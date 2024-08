Austriacki bank otwiera podziemne oddziały w Ukrainie

Podziemne oddziały powstały na bazie tradycyjnych i będą obsługiwać klientów w razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego. Do takiego oddziału można się dostać osobnym wejściem.

"Podziemne miejsca robocze pozwalają zagwarantować nieprzerwaną obsługę klientów nawet w razie alarmu. Jest to szczególnie ważne w miastach, które są nieustannie ostrzeliwane, w związku z czym oddziały naziemne muszą przerywać na dość długi czas pracę" – zaznaczył przedstawiciel banku Artem Nidzielski.

Ogromne koszty wojny

Rząd Ukrainy informował wcześniej, że w 2025 roku będzie potrzebował 22,7 mld dol. w ramach pomocy zagranicznej - przypomniał Reuters. Kijów, który ocenia teraz, że potrzeby te wzrosną do około 38 mld dol., otrzymał już na te cele 24 mld dol. od zagranicznych partnerów.

Kijów apeluje o solidarność energetyczną

- Obrona obiektów infrastruktury energetycznej, ich szybka odbudowa i rozwój to jedyny sposób, by zapobiec pogłębieniu kryzysu. Ukraina potrzebuje waszej solidarności energetycznej - powiedział. Jednocześnie, jak dodał, Ukraina może stać się platformą do testowania nowych praktyk "zielonej transformacji".