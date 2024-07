Ukraina ma dostać prąd z polskiego węgla. Scenariusz rządu ma dwa słabe punkty

Prąd z polskiego węgla dla Ukrainy? "Wątpię, by udało się przed zimą"

- Teoretycznie można zwolnić z opłaty za emisję CO2 pewną część energii wysyłanej na Ukrainę. Jednakże wymagałoby to zgody Unii Europejskiej. Konieczna byłaby modyfikacja unijnych przepisów, co zajęłoby sporo czasu, Bruksela będzie chciała mieć gwarancję, że ta energia nie zostanie w Polsce albo nie będzie eksportowana na Zachód - ocenił szef Wysokiego Napięcia.

"Sieć nie jest w stanie przyjąć większego obciążenia"

Zdaniem Janusza Steinhoffa wykorzystanie nadmiaru węgla do produkcji prądu dla Ukrainy to dobry pomysł, bo nadwyżka w produkcji utrzyma się również w przyszłości. - To nie rozwiąże jednak wszystkich naszych problemów z górnictwem. Obecnie transfer pieniędzy do tego sektora, zapowiedziany w tegorocznym budżecie, przekracza 7 miliardów złotych - podkreślił.