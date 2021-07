Banki bardzo ostrożnie udzielają kredytów hipotecznych

Weźmy trzyosobową rodzinę, która ma do dyspozycji prawie 8 tys. zł netto miesięcznie. To więcej niż ma do dyspozycji przeciętna rodzina. Banki zaoferują im kredyt mieszkaniowy w wysokości 730 tys. zł - wynika z danych HRE Investments.

Wspomniana kwota to mediana, a więc połowa banków skłonna byłaby pożyczyć więcej, a połowa mniej. Do tej pierwszej grupy należą BNP Paribas czy ING, w których mogliby pożyczyć 850-860 tysięcy złotych. Na drugim biegunie znajdziemy za to PKO, Millennium czy Alior. W tych instytucjach rodzina mogłaby zadłużyć się na od 650 do 700 tys. złotych.