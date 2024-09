Banki nie czekają na decyzję rządu. Luzują kryteria dla dwóch grup

Niektóre banki - np. BNP Paribas - podchodzą do niego sceptycznie, a inne - jak Alior Bank - entuzjastycznie. Na razie sześć na dziesięć banków zdecydowało się poluzować kryteria oceny zdolności kredytowej , a trzy obniżyły oprocentowanie kredytów mieszkaniowych - czytamy w dzienniku.

W ten sposób banki starają się zachęcić klientów do szybszego podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości, bo zainteresowanie ich zakupem bardzo spadło. Kredyt 2 proc. to już przeszłość, a od kilku miesięcy jesteśmy świadkami przepychanek w rządzie , związanych z kontynuacją tego programu.

Premier zażądał wyjaśnień od minister

Kwestia dopłat do kredytów stała się kością niezgody dla koalicji rządzącej . Według Interii premier Donald Tusk miał stanowczo zareagować na internetowe wpisy minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, krytykujące forsowany przez KO kredyt 0 procent.

- Wypowiedzi pani minister (MFiPR Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - przy. red.) w kwestii kredytu 0 proc. są nieprecyzyjne i fakty są inne. Będę oczekiwał od pani minister wyjaśnienia, dlaczego w sposób bardzo nieprecyzyjny zinterpretowała naszą decyzję, w której pani minister uczestniczyła - powiedział Donald Tusk pod koniec sierpnia podczas konferencji prasowej, odnosząc się do pytania o wpisy szefowej resortu funduszy i polityki regionalne na platformie "X" .

W programie będą limity. Kto dostanie wsparcie?

Kredyt mieszkaniowy naStart , który ma zastąpić "Bezpieczny kredyt 2 proc." i rodzinny kredyt mieszkaniowy, ma zapewnić finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Według pierwotnej propozycji, warunkiem uzyskania dopłat w ramach projektu ma być spełnienie kryterium dochodowego, które oparto o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 tys. zł brutto.

W programie kryterium to ma być modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu - kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. Bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5 proc. Rodziny z jednym dzieckiem - 1 proc., z dwojgiem 0,5 proc., a z trojgiem i więcej - 0 proc. Kredyt naStart ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy.