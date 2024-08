Tusk czeka na wyjaśnienia. Ministra podpadła przez wpisy o kredycie 0 proc.

BASTA ! 13 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

To my wyborcy waszej koalicji ,domagamy się wyjaśnień w sprawie 100 konkretów . Czy to nie jest jakieś gigantyczne oszustwo ? Gdyby nie mój głos i wielu innych ,którzy ślepo wam zawierzyli ,nie zasiadali byście dziś w ławach poselskich i ministerialnych slołkach. !