Banki nie spieszą się z oddawaniem pieniędzy okradzionym klientom. "Muszą być ostrożne"

- Miesiąc temu zgubiłam kartę kredytową. Jej przypadkowy "znalazca" wyczyścił mi limit na koncie w banku do zera – opowiada money.pl pani Marta spod Warszawy.

- Policja w ciągu kilku dni co prawda ustaliła sprawcę przywłaszczenia karty, ale bank, w którym mam konto, i któremu zgłosiłam jej zaginięcie odmówił przyjęcia reklamacji - relacjonuje.

– Rano, kiedy ten mężczyzna dokonywał przelewów moją kartą, jeszcze spałam. Na mój telefon nie przyszedł też żaden SMS z kodem autoryzacyjnym, a nikt – poza mną - nie miał też dostępu do mojego telefonu. Tymczasem bank się upiera, że potwierdziłam osobiście te transakcje! – denerwuje się kobieta.

Według relacji pani Marty, pracownik banku miał ją odwodzić od zablokowania zagubionej karty i wprowadzić w błąd mówiąc, że żadne transakcje do chwili zgłoszenia zaginięcia karty nie były na jej koncie przeprowadzane, a była to nieprawda.

- Skoro nie autoryzowałam tych transakcji, dlaczego bank wstrzymał mi zwrot środków do czasu, kiedy zakłady bukmacherskie mu wyjaśnią , jak doszło do sfinalizowania tych transakcji? Intencja tego banku jest jasna: chcą zrobić mnie w balona – ocenia krótko pani Marta.

Zabrał kobiecie pieniądze i zrobił ją wdową

Co ciekawe, pracowników banku nie zainteresował fakt, że we wniosku kredytowym oszust zrobił z emerytki, która była mężatką – wdowę, tak by nie była wymagana zgoda na kredyt współmałżonka.