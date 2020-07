banki oprac. Paweł Orlikowski 52 minuty temu

Banki odrabiają straty kosztem klientów. Opłaty i prowizje w górę

Klienci banków, czyli zdecydowana większość społeczeństwa, muszą przygotować się na wzrost kosztów. To efekt cięcia stóp procentowych, które obniżono, by złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Banki szukają przychodów, sięgną do kieszeni swoich klientów. Koniec z kartą, kontem i wypłatami z bankomatów "za zero".

