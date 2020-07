Frankowicze kontra mBank. Sąd uznał, że nie muszą spłacać rat bankowi

Chodzi o sprawę ponad 1700 kredytobiorców, którzy uczestniczą w pozwie zbiorowym przeciw mBankowi. Na początku czerwca sąd zdecydował , że części klientów, którzy przystąpili do pozwu zbiorowego, należy się zabezpieczenie spłaty rat kredytu. To znaczy mniej więcej tyle, że na ten moment nie muszą oni ich spłacać, a bank nie może się od nich domagać pieniędzy.

"mBank zaskarżył to postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi jako wydane w warunkach nieważności oraz z naruszeniem szeregu przepisów proceduralnych, co w ocenie banku skutkuje naruszeniem prawa do sprawiedliwego procesu. Oprócz licznych naruszeń formalnych, mBank kwestionuje także, że istniały podstawy do udzielenia zabezpieczenia" - napisano w komunikacie.