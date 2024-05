Banki odrzucą tysiące wniosków o wakacje kredytowe. Dokumenty mają braki

Głównie chodzi o to, że w dokumentach mają znaleźć się informacje o dochodach . Rząd Donalda Tuska wprowadził kryterium, zgodnie z którym skorzystanie z programu jest możliwe, jeśli rata kredytu pochłania minimum 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego , chyba że ma się na utrzymaniu trójkę dzieci.

Kolejny zapis, który ogranicza dostęp do wakacji kredytowych, dotyczy samego zobowiązania. Musi to być kredyt w polskim złotym, na kwotę nie wyższą niż 1,2 mln, a do tego zaciągnięty przed lipcem 2022 r.