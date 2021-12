Banki podnoszą oprocentowanie. Zła wiadomość dla naszych oszczędności

Wyższe stopy procentowe najbardziej dotkną tych, którzy spłacają kredyt hipoteczny

W takim razie o ile wzrosną raty? To zależy od indywidualnych warunków każdego kredytobiorcy. Bank zobowiązany jest poinformować klienta o zmianach i przedstawić nowy harmonogram spłat. Przykładowo dla kredytu hipotecznego wysokość miesięcznej raty wzrośnie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Wyliczyliśmy, że dla kredytu mieszkaniowego w kwocie 330 tys. zł na 25 lat z marżą 2,62 proc. rata będzie wyższa o około 100 zł. Analizując jednak zmiany od momentu pierwszej podwyżki w październiku br., rata jest już wyższa o ponad 350 zł dla przeciętnego Kowalskiego.

Wzrosną raty kredytów, ale na decyzja RPP poprawi sytuację oszczędzających

Czy warto odkładać pieniądze na konto oszczędnościowe?

Wadą lokat bankowych jest fakt, że aby bank naliczył odsetki, często należy zamrozić kapitał na określony czas. Dlatego innym popularnym produktem oszczędnościowym są konta oszczędnościowe. Pozwalają one oszczędzać, ale wciąż mieć swobodny dostęp do środków.

Pandemia mocno odbiła się na wszystkich dziedzinach naszego życia i ciągle nie pozwala snuć planów związanych z powrotem do normalności. Choć bank inwestycyjny JPMorgan coraz śmielej prognozuje ożywienie gospodarcze w 2022 roku, to jednak sprawy komplikują pojawiające się kolejne warianty koronawirusa. To właśnie one stanowią największe zagrożenie dla ponownego rozpędzenia gospodarki światowej, jak i poszczególnych gospodarek krajowych.