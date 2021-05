Banki pożyczają na mieszkania rekordowe kwoty. 7 miliardów złotych w miesiąc

alo alo 28 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

cytat "- Do tego same banki też mają w skarbcach dużo pieniędzy, które nie pracują". No tak, oszczędności oprocentowane na 0%, no to mają dużo pieniędzy, które nie pracują, jednocześnie ciągle podnoszą opłaty na obsługę kont, nawet 20 gr za wygenerowanie kodu do zalogowania, dosłownie drą z nas gdzie się da, bo niby zła sytuacja finansowa, gdzie prawda? Przez to ludzie powracają do oszczędzania w "skarpecie" i to kolejne pieniądze które nie pracują, gdzie tu logika? Glapiński i rząd wie, i to chyba nie jest element dobrego ładu dla Polaków bo jakoś się gryzie z tym co Pani Witek powiedziała że wszystko dla dobra rodziny. Dzisiaj w serialu Ranczo Czerepach powiedział "o reformach trzeba mówić ale broń Boże realizować bo to gwóźdź do trumny rządzących'- to było coś w tym sensie. W tych serialach komediowych pada w formie żartobliwej wiele faktów gorzkiej prawy, trzeba tylko uważnie słuchać tekstów. Zresztą cały serial pokazuje głęboką farsę dziejącą się na naszych oczach w rzeczywistości. Jak kiedyś Pietrzak powiedział, "głosowali jak chcieli a wybrali kogo trzeba"