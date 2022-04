Będzie "tarcza antystopowa"? Polacy są za rządowym wsparciem dla kredytobiorców

leonek_king 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

PROSBA-może ktoś mi to wyjaśni. Dopłata do odsetek na kredyty mieszkaniowe w złotych, dopłata we frankach...... Ja kupiłem mieszkanie w 2000 r i płaciłem prawie 10% odsetek i jakoś nikt nie pytał czy mi starczy... dopłata do nawozów, do emerytur rolniczych, górniczych, 500+, bon turystyczny, 14-ta emerytura i co jeszcze ten, który pracuje ma finansować? jesteśmy po górce gospodarczej, rząd nie ma oszczędności bo mimo głębokiej wiary nie zna z Biblii " siedem lat tłustych i siedem chudych". rozdawał kupując głosy i próbuje dalej rozdawać... ale patrząc na zadłużenie to musi podnieść dzietność bo 3-cie pokolenie nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych przez pisiorów długów...