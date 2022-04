Narzekasz na wysokie raty? Prezes NBP przekonuje, że stopy procentowe są względnie niskie

W nieco ponad pół roku raty kredytów mieszkaniowych wzrosły o około 60 proc. W przypadku większości klientów banków mowa o co najmniej setkach złotych, które muszą każdego miesiąca dokładać do spłaty zobowiązań .

To efekty mocnych podwyżek stóp procentowych w NBP, które wywołały jeszcze większe zwyżki stawek WIBOR , które są bezpośrednio brane do wyliczania rat. Aktualnie główne oprocentowanie w NBP wynosi 4,5 proc. wobec 0,1 proc. obowiązujących przez większą część pandemii.

Stopy procentowe "relatywnie niskie"

"Stopy procentowe na poziomie 4,5 proc. to w historii ostatnich lat naszej gospodarki, dziesięcioleci, nie jest dużo, są one relatywnie niskie " - ocenił w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych prezes NBP Adam Glapiński.

"Na to jest nakierowana nasza polityka pieniężna, polityka zacieśniania" - powiedział. Wyjaśnił, że to jest "lekarstwo powszechnie stosowane na świecie", które - "jak każde dobre lekarstwo, jest gorzkie". "Smak ma gorzki, ma różne uboczne negatywne skutki. Jest bolesne w szczególności dla tych, co biorą, co wzięli już kredyt, ale taki jest cel tego lekarstwa" - powiedział.