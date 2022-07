Co dalej ze stopami procentowymi? Przed nami kolejna decyzja

Zobacz także: Kolejne wzrosty stóp procentowych. "To może się skończyć tragediami"

Stopy procentowe w górę? Decyzja w czwartek 7 lipca

"Naszym zdaniem optymalną decyzją obecnej sytuacji byłaby kolejna zdecydowana podwyżka stóp o 75 pb, która podkreśliłaby determinację w walce z inflacją i zmniejszyła ryzyko presji na krajową walutę w miesiącach letnich w warunkach agresywnego zacieśniania polityki przez banki centralne za granicą. To jest wciąż nasz scenariusz bazowy, chociaż widzimy wzrost szans na mniejszą skalę podwyżki, o 50 pb. Tak czy inaczej, najnowsze informacje z gospodarki wspierają nasze oczekiwania, że RPP faktycznie zbliża się do końca cyklu podwyżek i stopy NBP osiągną maksimum w pobliżu 7 proc. na jesieni" - napisali ekonomiści Santander Bank Polska.

Na wtorkowym posiedzeniu Narodowy Bank Węgier nieoczekiwanie podwyższył główną stopę procentową o 185 pb. do 7,75 proc. wobec oczekiwanej przez rynek podwyżki o 50 pb.

Ekonomiści oceniali, że mocna podwyżka stóp procentowych na Węgrzech zwiększa presję na decyzje Rady Polityki Pieniężnej - brak dostosowania RPP do globalnych trendów w polityce monetarnej może skutkować osłabieniem złotego.

Inflacja i stopy procentowe w Polsce

W lipcu podwyżka stóp proc. powinna wynieść co najmniej 100 pb. - powiedział z kolei PAP Biznes w zeszłym tygodniu członek RPP Ludwik Kotecki. Inny członek Rady Polityki Monetarnej Henryk Wnorowski uważa, że dopóki inflacja będzie w trendzie rosnącym, Rada Polityki Pieniężnej będzie podwyższać stopy procentowe.

Oczekiwania co do podwyżek stóp w lipcu nieco zmienił przedstawiony w piątek odczyt PMI dla polskiego przemysłu za czerwiec. Zaskoczył on negatywnie - wskaźnik wyniósł 44,4 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 48,0 pkt. Jak ocenił główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak, w tym kontekście podwyżka stóp proc. o 50 pb na najbliższym posiedzeniu byłaby bardzo odważna.