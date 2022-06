Czeski bank zaskakuje podwyżką stóp procentowych. Znowu odjeżdża NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) na początku czerwca podniósł stopy procentowe z 5,25 do 6 proc. Z punktu widzenia kredytobiorców to wysoko zawieszona poprzeczka, choć jeszcze wyżej zawiesił ją właśnie czeski bank centralny. W środę ustalił główną stawkę na poziomie 7 proc.

Mocna odpowiedź na inflację

Po środowej decyzji stopy procentowe w Czechach znalazły się na najwyższym poziomie od początku 1999 roku . Była to już dziewiąta podwyżka - donosi AP News. Agencja wskazuje, że była zdecydowanie większa niż poprzednia. W maju wyniosła 0,75 pkt proc.

Było to szczególne posiedzenie Banku Czech, bo ostatnie poświęcone polityce pieniężnej pod przewodnictwem ustępującego prezesa Jiriego Rusnoka. 1 lipca zastąpi go Ales Michl. Nie jest to jednak nowa postać. Zasiadał w zarządzie banku od 2018 roku.