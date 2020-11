Czy będzie łatwiej dostać kredyt? Co szykują banki dla kredytobiorców w końcówce bieżącego roku?

2020 – ciężki rok dla kredytobiorców i banków

Rok 2020 zapowiadał się znakomicie dla banków – rósł popyt na kredyty we wszelkich kategoriach. Marcowy wybuch pandemii koronawirusa w jednej chwili wszystko jednak zmienił. Banki w obawie o jakość swojego portfela kredytowego zaczęły zaostrzać kryteria przyznawania zobowiązań, a z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej obniżyła do rekordowo niskich poziomów główne stopy procentowe w Polsce, powodując radykalne obniżenie stawek WIBOR. Czy obecnie, w IV kwartale trudnego dla kredytobiorców i kredytodawców roku 2020, można spodziewać się ułatwień w uzyskaniu zobowiązań?

Przewidywania banków w IV kwartale 2020 roku

NBP u żadnego z ankietowanych komitetów kredytowych nie zauważył gotowości do zmian w polityce wobec dużych przedsiębiorstw, nieznacznie złagodzono jednak kryteria wobec małych i średnich firm. Umotywowane było to głównie pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, w tym branż szczególnie wrażliwych na konsekwencje pandemicznych obostrzeń.

Jeśli chodzi o oczekiwania banków na IV kwartał 2020 roku, to przewidywany jest niestety dalszy spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorców, zwłaszcza długoterminowe. W ostatnich miesiącach bieżącego roku banki mogą przychylać się do łagodzenia polityki, szczególnie w segmencie krótkoterminowych zobowiązań dla sektora MŚP. To może przynieść wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw.