Czym jest ubezpieczenie pomostowe i kto powinien z niego skorzystać?

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Kredyt hipoteczny to wyjątkowy rodzaj zobowiązania finansowego. Często wiąże się on z dodatkowymi opłatami, np. wykupem ubezpieczenia. Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego taki obowiązek nie istnieje. Przy kredycie na dom sprawa wygląda nieco inaczej. Warto przypomnieć, że przy kupnie mieszkania na kredyt bank wymaga, by wpisać go do księgi wieczystej nieruchomości jako współwłaściciela. W końcu instytucja wykłada dużą część kwoty, za którą kupujemy nieruchomość.

Co to ubezpieczenie pomostowe? Jest to krótkoterminowa umowa dołączona do kredytu hipotecznego, zabezpieczająca bank. Kredytodawca przelewa pieniądze na zakup kredytowanej nieruchomości przed otrzymaniem prawomocnego wpisu dotyczącego ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej. To ryzyko w okresie oczekiwania na wpis jest "pokrywane" przez ubezpieczenie pomostowe. Dla kredytobiorcy oznacza to wyższe raty kredytu, do czasu. W chwili pojawienia się wpisu do hipoteki oprocentowanie zostaje zmniejszone o stawkę tego ubezpieczenia.

Ile wynosi ubezpieczenie pomostowe?

W większości banków ubezpieczenie pomostowe doliczane jest do oprocentowania kredytu. Podwyższenie marży kredytowej ma miejsce do momentu dostarczenia mu odpisu z ksiąg wieczystych potwierdzających założenie hipoteki. Marża może wzrosnąć o 0,5-2 punkty procentowe, w stosunku do oprocentowania zapisanego w umowie kredytowej. Jej wysokość jest jednak zależna od konkretnego banku. W wielu instytucjach finansowych wynosi ok. 1 proc. i o tyle też rośnie oprocentowanie pierwszych rat kredytu hipotecznego. Inną metodą pobierania przez bank ubezpieczenia pomostowego jest opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe?

Choć całkowity koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego ponosi kredytobiorca, ochroną objęty jest wyłącznie bank udzielający kredytu. Instytucja zabezpiecza swoje interesy na wypadek, gdyby dokonanie wpisu w księdze wieczystej było niemożliwe i spłata kredytu nie zostałaby zabezpieczona. Dlatego też tego rodzaju zobowiązanie będzie w większości przypadków obowiązkowe, oczywiście dotyczy to kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego jest na szczęście czasowe, a jego opłacanie trwa przez okres 2-3 miesięcy (do momentu ustanowienia wpisu w księdze wieczystej). Obecnie jednak czas ten znacząco się wydłuża. Jeśli bank nie zażąda od klienta opłacania ubezpieczenia pomostowego, może oczekiwać od klienta uiszczenia jednorazowej opłaty. Jej wysokość stanowi wyznaczony odsetek kwoty kredytu.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego

Zdarzają się przypadki, w których kredytobiorcy płacą nienależną składkę za ubezpieczenie pomostowe. Dzieje się tak najczęściej w sytuacjach, w których wpis hipoteki się uprawomocnił, ale bank nie otrzymał lub nie odnotował tej informacji. Kredytobiorca powinien wówczas ubiegać się zwrot niesprawiedliwie pobranych środków, a całą sprawę często załatwia jedno pismo. Aby odzyskać pieniądze, należy złożyć w banku wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego kredytu hipotecznego.

Polacy długimi miesiącami czekają na wpis do księgi wieczystej i przez to muszą płacić wyższe raty kredytu. Czasem czas oczekiwania wydłuża się do roku. W odpowiedzi na to Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy, który ulżyć zaciągającym kredyty. Rząd szykuje zmiany, zgodnie z którymi prowizja doliczana do kredytu, po wpisaniu do księgi wieczystej, ma być zwracana lub zaliczana na poczet innych płatności. W takim przypadku bank może zwrócić do rąk kredytobiorcy nawet kilka tysięcy złotych.

Warto jednak zauważyć, że zwrot lub zaliczenie opłat na poczet przyszłych należności nie będzie dotyczyć jednak wyłącznie osób, które zaciągną kredyty hipoteczne po wejściu w życie ustawy. Rząd ma ją przyjąć w drugim kwartale 2022 roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business gospodarka kredyty

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.