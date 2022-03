Ubezpieczenie kredytu — na co warto zwrócić uwagę?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy gotówkowego to dodatkowe zabezpieczenie dla banku, ponieważ zmniejsza ryzyko związanie z udzielonym przez niego finansowaniem. Jednak również kredytobiorca może na nim zyskać, ponieważ ubezpieczenie do kredytu bardzo często wiąże się z korzystniejszymi warunkami zaciągnięcia zobowiązania .

W praktyce wygląda to tak, że kredytobiorca płaci regularnie kwotę, która służy zabezpieczeniu spłaty zobowiązania, a gdy dojdzie do zdarzenia wymienionego w umowie, ubezpieczyciel pokryje koszty do wartości, która została określona w umowie. Oznacza to, że jeśli przykładowo utracisz zdolność do wykonywania pracy i nie będziesz w stanie spłacać dalej kredytu, bank otrzyma kwotę, której nie może odzyskać od Ciebie i zwolni Cię z długu.