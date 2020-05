Darmowy kredyt hipoteczny. Bank odzyskał tyle, ile pożyczył

Sąd przyznał darmowy kredyt hipoteczny. Bankowi należy się tylko to, co pożyczył - podaje "Forbes". To oznacza, że nie tylko frankowicze wygrywają w sądach. Korzystny dla klienta wyrok wydał gdański sąd okręgowy. Stwierdził, że umowa jest wadliwa i należy zastosować sankcję kredytu darmowego.

Sprawa dotyczy ING Banku Śląskiego, który domagał się 215 tys. zł od kredytobiorcy, który zaprzestał spłaty kredytu. Sąd odrzucił to żądanie, stwierdzając, że to bank nie dopełnił swoich obowiązków wynikających z ustawy. Zdaniem sądu, w umowie pożyczki brakowało jasnych i precyzyjnych informacji o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia konsumenta od umowy, co stanowiło naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim.

Taki wymóg stawiały obowiązujące w chwili zawierania umowy przepisy ustawy o kredytach konsumenckich. Co prawda ten przepis już nie obowiązuje, ale sąd wziął go pod uwagę, bo był aktualny w trakcie zaciągania pożyczki (sądy nadal stosują się do tego przepisu dla umów zawieranych w latach 2011-2017). Kredyt został zaciągnięty w styczniu 2013 roku na kwotę 224 tys. zł. To nie bez znaczenia, bo ustawa obejmuje kredyty do wysokości 255 550 zł.

- Artykuły 29 i kolejne w ustawie o kredycie konsumenckim wskazują w sposób szczegółowy, jakie informacje muszą zawierać umowy kredytu konsumenckiego z konsumentem. W przypadku gdy umowa jest niezgodna z przepisami ustawy, tj. gdy umowa nie zawiera tych informacji lub zawiera błędne informacje, kredytobiorca zgodnie z art. 45 tejże ustawy może złożyć oświadczenie o zwrocie kredytu bez odsetek i innych kosztów - mówi "Forbesowi" adwokat Paweł Przybyłowski, który prowadził sprawę.

- Tak zrobiliśmy i my, a ponieważ klient wpłacił do banku więcej, niż było wymagalne na dzień wezwania do zapłaty wystosowanego przez Bank, co zgodnie z zapisami umowy pożyczki warunkowało możliwość jej wypowiedzenia, to sąd orzekł, że wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne, a konsument nie ma zadłużenia - dodał.

To tzw. sankcja kredytu darmowego. Oznacza ona, że jeśli bank lub inny pożyczkodawca naruszy przepisy ustawy (w tym obowiązku informacyjnego wobec konsumenta), to klient jest zobowiązany zwrócić w ramach pożyczki tylko sam kapitał. Nie musi płacić ani odsetek, ani innych opłat.

Wyrok zapadł 27 listopada 2019 roku w Gdańsku (XV C 202/19). Jest prawomocny, bo ING Bank Śląski nie złożył apelacji.

