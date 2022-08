Dzwonili do niej z infolinii banku. "Dość natarczywie zaczęli wciskać kredyty"

Coraz więcej osób dostaje telefony z banków z ofertą zaciągnięcia kredytu o stałej stopie oprocentowania w miejsce kredytu ze zmienną stopą. Do pani Alicji dzwoniono w tym celu z infolinii banku PKO BP, chociaż nie jest ich klientką. Bank zaprzecza, by wykonał to połączenie, ale milczy pytany o to, czy powiadomił o tym fakcie już organy ścigania. Wkrótce podszywanie się pod inne osoby i instytucje będzie dużo trudniejsze. Rząd pracuje nad nowym prawem.