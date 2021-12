"Frankowa bomba atomowa". Pojawiło się poważne zagrożenie dla banków

Ekonomista 28 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Ja nie brałem pożyczki we frankach bo uznaję zasadę że pożycza się w walucie w jakiej się zarabia. A wogóle staram się unikać brania pożyczek w bankach. One nic nie robią za darmo. Łupią klientów równo z trawą. Ale też nie wolno dopuścić do sytuacji w której będzie się chwiał system bankowy bo tam obywatele zdeponowali miliardy złotych swoich oszczędności. W końcu ci co się zadłużali we frankach podpisali takie umowy z bankami. Nikt ich tam na siłę nie ciągnął. Muszą ponieść konsekwencję swoich decyzji. Kierowała nimi chciwość i mniejsze oprocentowanie tego kredytu od kredytu złotowego. Czy jak było niższe oprocentowanie kredytów frankowych od złotówkowych to protestowali i wnosili sprawy do sądów o unieważnienie umów kredytowych z bankami ? No nie. A jak nie rozumieli co podpisują to za to muszą płacić. Dlaczego depozytariusze pieniędzy w bankach mają za nich płacić i ich głupotę ? Jak się czegoś nie rozumie i skutków jakie to niesie ze sobą to się w to nie wchodzi. To stara zasada.