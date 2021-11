Frankowicze kontra banki. 8 tys. wniosków o mediację

afanasjew 54 min. temu zgłoś do moderacji 3 14 Odpowiedz

kiedy brali kredyt we franku bo po prostu wtedy to opłacało się to śmiali się w oczy tym co brali w innym walorze lub pln , a teraz wszyscy nad tymi rzekomo biednymi pochylają się, grzecznie pytam czy nad pozostałymi ktoś rozpacza czy muszą zgodnie z umową zwracać to co wzięli, tak tylko pytam....