Kredyty hipoteczne. Oprocentowanie stałe będzie się opłacać?

Kredyty z oprocentowaniem stałym są obecnie droższe niż te z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku tych pierwszych to jednak banki biorą na siebie ryzyko podwyżki stóp procentowych, za co każą sobie słono płacić. W przypadku zmiennego oprocentowania to klienci płacą za ewentualną podwyżkę - zwraca uwagę "Wyborcza".