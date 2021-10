Kolejny bank chce się dogadać z frankowiczami. ING zaproponuje ugody

ING Bank Śląski na dniach zaproponuje klientom, którzy mają kredyt we frankach, możliwość zamiany na kredyt złotowy - tak jakby od momentu jego uruchomienia był on udzielony w polskiej walucie. To kolejny, po PKO BP, bank, który chce dogadać się z frankowiczami. Obie te spółki należą jednak do wyjątków na rynku. Inni gracze wcale się bowiem do tego nie palą.