Kolejny bank chce iść na ugodę z frankowiczami. Inne wcale się do tego nie palą

Gocha 46 min. temu

Banki mają aktualnie spoooooro kasy, gdyż ludzie jeszcze trzymają u nich swój kapitał. Nie tracą na tym nic, gdyż lokaty są raczej nieoprocentowane, więc nie muszą nic klientowi oddawać. Gdyby banki miały kłopoty finansowe, wtedy pierwsze co by było to nacisk na podniesienie stóp, żeby można było ściągać zyski z kredytobiorców. Taka gra... Lokata by była może wtedy więcej oprocentowana, ale gdzieś te pieniążki trzeba odebrać wtedy z kredytobiorców. Jednak mam nadzieję, że jeżeli banki pójdą na ugodę z frankowiczami, to zaraz nie będą kombinować jak "stracony zysk" nie ściągnąć z kredytobiorców ;) chyba ze założą ujemne oprocentowanie na lokatach lub wcisną prowizje za usługii prowadzenie kont.