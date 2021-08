Oszuści podszyli się pod numer ING. Bank tłumaczy: Zawiniły słabe strony technologii

Jedna z klientek banku ING BŚ opisała swoją historię na Facebooku. W poście, który już nie jest dostępny, opowiedziała, że pewnego dnia zadzwonił do niej pracownik banku, a na wyświetlaczu telefonu pokazał się kontakt ING.

Pod numerem ukrywali się oszuści

Dzwoniący poinformował ją, że doszło do próby włamania na jej konto, a następnie odesłał do swojego współpracownika, który podszywał się pod pracownika obsługi technicznej banku. Ten drugi polecił jej instalację aplikacji, która rzekomo miała sprawdzić, czy nie doszło do zainfekowania jej telefonu.