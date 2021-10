Prezes PKO BP zrezygnował ze stanowiska

Według rozmówcy Money.pl przemeblowanie w banku to ostateczne pożegnanie z ludźmi Morawieckiego. Kilka miesięcy temu posadę nagle stracił wieloletni prezes banku Zbigniew Jagiełło. Teraz z fotela zostaje usunięty jego współpracownik - Jakub Papierski, a także Rafał Antczak, kojarzony z premierem niedoszły prezes polskiej giełdy.

Zdaniem naszego informatora coraz większe wpływy w banku ma mieć Ministerstwo Aktywów Państwowych, które orientuje się na prezesa NBP prof. Glapińskiego. Zresztą Iwona Duda, szykowana na nowego prezesa PKO BP, to była współpracowniczka szefa polskiego banku centralnego.

Spekulacje, że Jan Emeryk Rościszewski może odejść ze stanowiska , pojawiały się już wcześniej. Według "Dziennika Gazety Prawnej" Rościszewski może być kandydatem na ambasadora we Francji. – Od kilku tygodni słychać takie głosy. Kandydatura jest też znana w Pałacu Prezydenckim i była tam konsultowana – twierdził informator "DGP" niecały miesiąc temu.

"Jan Emeryk Rościszewski nie ubiega się o stanowisko ambasadora RP we Francji" - zaprzeczało wtedy biuro prasowe banku.

Jan Emeryk Rościszewski przejął stery - początkowo jako pełniący obowiązki - w PKO BP w czerwcu, kiedy to ze stanowiska ustąpił Zbigniew Jagiełło. Ten ostatni był prezesem przez 12 lat. We wrześniu KNF oficjalnie zgodziła się, by Rościszewski został szefem największego w Polsce banku.