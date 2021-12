Frankowicze boją się riposty banków. W sądzie sprawa niemal co piątego kredytu

Kredytobiorcy twierdzą, że instytucja finansowa może wykorzystać brak niektórych dokumentów do wypowiedzenia umów o kredyty mieszkaniowe. Bank twierdzi, że nie ma powodów do obaw - pisze "Rzeczpospolita". Z informacji dziennika wynika, że Raiffeisen wzywa kredytobiorców do dostarczenia prawomocnej decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania.