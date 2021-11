Frankowicze mogą się cieszyć. Ważny wyrok TSUE

BERLINER 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

BERLIN - Z Bankiem wygrać to jak trafić 6 w toto - Są szczęściarze - Tu podobne sprawy bez adwokata ani rusz - Nawet jak wygrasz, to adwokat zje te kasę - Możesz tu mieć adwokata z ubezpieczenia - ale to obejmuje tylko pierwszą sprawę a to nigdy na pierwszej się nie kończy, następne sam płacisz - Że jak nawet wygrasz to w sumie jeszcze musisz dopłacić adwokatowi, wygrana kasa nie pokrywa kosztów adwokata i toczy to się latami