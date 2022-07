Goldman Sachs ma złą wiadomość dla polskich kredytobiorców

sondor 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podnoszenie stóp procentowych i tak nic nie pomoże, to twierdzę w kontekście tego co wyprawia rząd - ciągle dosypuje jakby pustego pieniądza na rynek -przykład - nawet i teraz zapowiedź dania po 3 tys.zł na węgiel /tym bogatym i tym co faktycznie potrzebują/ a takich przykładów jest więcej. Obrazowo to wygląda tak -Glapiński niby leje wodę na ogień, a z różnych stron podlewają benzynę na ten sam ogień - paranoja, tak paranoja i to nie jedna!!!