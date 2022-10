Inflacja dobija małe i średnie firmy. Muszą brać kredyty, by przetrwać kryzys

Wzrost cen produktów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności odczuło 95 proc. przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw - wynika z badania "Zakupy firmowe".

Inflacja odczuwalna wyższa od faktycznej

Mikrofirmy, które wzięły udział w badaniu, częściej niż małe firmy wskazywały też wzrost kosztów wynajmu lokalu (33 proc. do 21 proc.) oraz ceny sprzętu biurowego (30 proc. do 19 proc.).

Recepta na kryzys: promocje i tańsze zamienniki

Co będzie dalej? Z badania wynika, że blisko 80 proc. ankietowanych firm przyznaje, że podwyżki cen wpłyną na zmianę sposobu dokonywania przez nich zakupów. Będą szukać promocji i okazji cenowych (44 proc.), ale również tańszych zamienników, a do tego chcą ograniczać wydatki (po 36 proc.).

Zmiany preferencji zakupowych to m.in. efekt tego, że aż 85,5 proc. respondentów spodziewa się dalszych podwyżek cen. Jeśli tak się stanie, może to doprowadzić do coraz większego zadłużenia firm. A ten problem się nasila.