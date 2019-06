Jak Polacy spłacają kredyty

Pocieszającym jest fakt, że na tle Europy, w Polsce poziom zadłużenia krajowych gospodarstw domowych w relacji do PKB wynosi 35% i jest jednym z najniższych. Dodatkowo stosunek zadłużenia względem dochodów Polaków w porównaniu do innych państw jest niewielki i wynosi 61%.

Kim są najwięksi dłużnicy? Jak wynika z przeprowadzonych badań, niemal co ósma osoba w wieku od 35 do 44 ma problem z terminową spłatą zobowiązań. Od 2017 zmianie uległa jedynie struktura dłużników w podziale na płeć. Mężczyźni częściej sięgają po pomoc w postaci kredytu, ale i udział kobiet wzrósł do ok. 39%.