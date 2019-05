BIG InfoMonitor: Do firm pożyczkowych i telekomów przychodzi najwięcej dłużników

"Na swoistej tablicy ogłoszeń jaką jest Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się już ponad 2,2 mln osób i z każdym miesiącem jest ich więcej. W ostatnim roku przybyło ponad 159 tys. niesolidnych dłużników. Powód, to nie tylko postępujący problem z wypłacalnością, ale coraz powszechniejsze wykorzystanie narzędzia jakim jest Biuro Informacji Gospodarczej do mobilizowania dłużników. Firmy, które nie otrzymują płatności za sprzedane towary czy usługi coraz chętniej zgłaszają dłużnika do rejestru BIG licząc, że ten w trosce o reputację finansową spłaci zaległość. W ten sposób ostrzegają też innych przed niesolidnymi klientami i udaje się to coraz lepiej" - czytamy w komunikacie.

"My jednak patrzymy na to inaczej. Znalezienie niesolidnego dłużnika w rejestrze może uchronić go przed spiralą zadłużenia, a sprawdzającą go firmę przed stratami z tytułu niezapłaconych rachunków. Wyobraźmy sobie, że z dokonywanych przez nas na co dzień transakcji co dziesiąta kończy się w ten sposób, że płacimy, ale nie otrzymujemy tego, co kupiliśmy. Czasami jest to chleb, ale innym razem prąd w mieszkaniu. Ewentualnie dostajemy tylko część tego, za co zapłaciliśmy i internet działa co drugi dzień, a telewizja kablowa raz na tydzień, itp. Tego właśnie ze strony niesolidnych klientów doświadczają firmy, szczególnie te oferujące usługi i towary na masową skalę. Sprawdzenie wiarygodności kupującego pozwala im w pewnym stopniu ograniczyć udział nieudanych transakcji. Dla firmy posiadającej miliony klientów, jak choćby dostawcy energii, czy telekomunikacyjnej, przykładowe 10% niezapłaconych rachunków to już straty idące w setki tysięcy na nawet miliony złotych, choć z perspektywy pojedynczych osób są to

niewielkie kwoty" - powiedział Grzelczak.