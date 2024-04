Jest decyzja. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi

Analitycy nie są zaskoczeni decyzją RPP

Ekspert dodał, że obecny wskaźnik wzrostu cen na poziomie 1,9 proc. najpewniej wyznaczy "dołek inflacyjny na minimum dwa lata". Później prawdopodobnie dojdzie do odchyleń ze względu m.in. na niepewność regulacyjną, co zresztą podkreślali sami członkowie RPP. Wymienił przy tym np. brak strategii co do odmrażania cen energii. Jego zdaniem ewentualne uwolnienie cen prądu będzie mieć większy wpływ na inflację niż przywrócenie VAT-u na żywność.