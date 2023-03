"Jesteśmy gotowi reagować". Szefowa banku centralnego UE komentuje podwyżkę stóp

Szefowa EBC chce likwidacji tarcz antyinflacyjnych w strefie euro

Prezes banku centralnego nawiązała też do poprzedniego globalnego kryzysu finansowego, który zdestabilizował światową gospodarkę. Zapewniła też, że sektor bankowy "jest obecnie w znacznie lepszej kondycji niż w 2008 r.".

Christine Lagarde wezwała też rządy strefy euro do szybkiego zredukowania tarcz finansowych. Chodzi o programy pomocowe mające złagodzić skutki wzrostu cen energii . Jak tłumaczyła, takie działania "zwiększają presję inflacyjną w średniej perspektywie", podczas gdy ceny energii już spadły.

W komunikacie wydanym przed konferencją prasową szefowa EBC napisała, że mimo "zwiększonego poziomu niepewności" na rynkach EBC decyduje się na podniesienie stóp. Wszystko po to, by sprawić, że "inflacja wróci do (zakładanego przez bank – przyp. PAP) celu 2 proc.". Bank centralny prognozuje, iż inflacja wyniesie średnio 5,3 proc. w 2023 r., 2,9 proc. w 2024 r. i 2,1 proc. w 2025 r.