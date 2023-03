Credit Suisse odrabiał straty. Gigantyczne wzrosty kursu

Nawet jednak jeśli wzrost kursu o 20-40 proc. utrzyma się do końca dzisiejszej sesji, będzie to oznaczało tylko tyle, że kurs odzyskał część wczorajszych strat. Od historycznego szczytu w 2007 r. dalej znajduje się na poziomie 98 proc. na minus. Rynek wciąż też wycenia prawdopodobieństwo bankructwa Credit Suisse bardzo wysoko.

Szwajcaria będzie mieć problem, jeśli zdecyduje się ratować Credit Suisse

Stopy procentowe w strefie euro w górę, możliwe dalsze spadki na rynkach

W czwartek poznaliśmy też kluczową dla europejskich banków decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych w strefie euro. "To kolejny argument za przedłużeniem aktualnej korekty na rynkach kapitałowych" – skomentowali analitycy ECB. Jeśli kursy akcji na europejskich giełdach będą dalej spadać, ciężko sobie wyobrazić, by te problemy ominęły Credit Suisse.

W tym sensie Credit Suisse jest "zbyt duży, by upaść i zbyt duży, by go ratować" – jak określił to w środę światowej sławy ekonomista Nouriel Roubini.