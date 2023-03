Koniec kryzysu bankowego? Prezydent Joe Biden ostrzega

O kryzys i reakcję amerykańskich władz został zapytany Joe Biden, który wizytował Karolinę Północną. Prezydent USA stwierdził, że zrobił tak dużo, jak tylko mógł przy dostępnych mu narzędziach, by przywrócić zaufanie do systemu bankowego. Nie spodziewa się jednak, by problemy szybko ustąpiły.