Amerykański bank mówi, co stanie się po wygranej PO w wyborach parlamentarnych

Dla polskiej gospodarki istotne będą również wybory parlamentarne

Analitycy podkreślają, że choć inflacja od marca ma spadać z rekordowych 18,4 proc. odnotowanych w lutym, to presja na wzrost cen wciąż pozostaje wysoka. Inflacja bazowa pozostaje dwucyfrowa, co w połączeniu z utrzymującymi się wzrostami wynagrodzeń (na poziomie 13,6 proc. rok do roku w lutym), w ocenie analityków Goldman Sachs wywiera mocną presję na to, by ceny dalej szły w górę. Goldman Sachs wątpi też, byśmy doczekali się obniżek stóp procentowych w Polsce w tym roku.