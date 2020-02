Koronawirus uderzy w banki Chin. Wzrosną "złe długi"

Analitycy agencji ratingowej S&P przewidują, że wyniku epidemii nowego koronawirusa chiński wzrost gospodarczy zwolni do 4,4 proc. w 2020 r.

Problematyczne pożyczki stanowiłyby wówczas 7,8 proc. portfela kredytowego banków i wyniosły do 10,1 bln juanów, czyli ok. 1,1 bln dol. - pisze "Rzeczpospolita".

To najczarniejszy ze scenariuszy, zakładający, że epidemia osiągnie apogeum w kwietniu.

Specjaliści za bardziej prawdopodobne uznają jednak, że nastąpi to o miesiąc szybciej. Wówczas to chiński PKB wzrośnie w tym roku o 5 proc. Tak zwane "złe długi" zwiększyłyby się w takim przypadku do 7,8 bln juanów, czyli stanowiłyby 6 proc. portfela kredytowego banków.