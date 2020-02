Koronawirus wystąpił w sezonie na grypę. To może wywoływać panikę

Kolejki do lekarza, brak testów do diagnozy, wyprzedaż leków przeciwko grypie oraz brak maseczek higienicznych - to efekty koronawirusa, które już można dostrzec. Tymczasem trwa sezon na grypę, co może potęgować niepokój Polaków. Szczególnie że objawy obu wirusów trudno odróżnić.

