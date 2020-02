Koronawirus może się odbić na światowej gospodarce. Szefowa EBC zabiera głos

Jest to wyraźna zmiana wobec poprzednich, optymistycznych prognoz EBC - komentuje AFP. Lagarde zapewniła, że Europejski Bank Centralny, kontynuując politykę skupowania aktywów na rynku i utrzymując bardzo niskie stopy procentowe, "działa jako automatyczny i skuteczny stabilizator" strefy euro - podaje PAP.

O tym, że epidemia koronawirusa w Chinach oznacza dla tego państwa (a wkrótce także dla innych) ogromny kłopot, mówił we wtorek w programie "Money. To się liczy" Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku:

Połączenia lotnicze do Chin anulował już szereg linii lotniczych, w tym także PLL LOT. A ponieważ do Państwa Środka nie latają już samoloty, wysyłkę paczek i listów do tego kraju wstrzymała także Poczta Polska.